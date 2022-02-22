Женщина прогулялась в обуви популярного бренда и покрылась волдырями

Британка прогулялась по улице в обуви из массмаркетового магазина и столкнулась с опасными для здоровья последствиями. Материал на эту тему публикует Daily Mail.

Жительница Лондона Донна Робертс (Donna Roberts) рассказала, что купила в универмаге Surrey Quays босоножки на каблуках золотистого цвета популярного бренда River Island, чтобы отправиться в них на вечеринку к подруге. Известно, что обувь обошлась ей в 30 фунтов стерлингов (3217 рублей).

Героиня материала рассказала, что сходила на праздник к приятельнице в упомянутых босоножках и не почувствовала какого-либо дискомфорта. Однако через три дня ноги Робертс неожиданно начали чесаться и за несколько часов покрылись болезненными волдырями. Женщина незамедлительно обратилась в отделение неотложной помощи.

По словам Робертс, врачи диагностировали у нее аллергическую реакцию неизвестного происхождения и назначили ей соответствующее лечение. «Я лечилась очень долго, и все это время не могла носить нормальную обувь, потому что волдыри болели и чесались без остановки», — пожаловалась она.

Через несколько месяцев пострадавшая опять вышла в свет в данной обуви, посчитав, что прошлые высыпания на коже вызвали колготки, которые она также надевала на вечеринку к подруге. Британка вновь столкнулась с аллергией, из-за которой ее тело покрылось сыпью.

Собеседница издания направила бракованную обувь представителям River Island, которые пообещали проверить ее качество на производстве. Однако позже сотрудники компании заявили, что так и не получили босоножки. «Они даже не вернули мне деньги и пытаются надурить меня. Если бы я знала, что такое случится, сама отнесла бы их в лабораторию», — высказалась в заключение Робертс.