Граффити превратили американский город в «зону боевых действий»

В вашингтонском городе Сиэтл увеличилось количество жалоб на граффити. Американцы считают принятые властями меры недостаточными для решения проблемы, сообщает Fox News Digital.

От вандализма пострадали многоквартирные дома, рекламные щиты, магазины и исторические здания. По словам жительницы города Васси Скулис, она и ее соседи вынуждены самостоятельно отмывать стены от надписей, так как администрация не вводит никаких ограничений для пресечения деятельности нарушителей порядка. «Нам приходиться платить за ущерб, который причиняют люди, не желающие быть частью нашего общества», — заявила гражданка США.

Проживающая в Сиэтле Кристин Виллани также отметила, что граффити доставляют ей дискомфорт, а власти практически бездействуют. «Эти надписи деморализуют. Они как будто превратили город в зону боевых действий. Данная ситуация является демонстрацией того, что никому нет дела до происходящего — можно делать что угодно», — пояснила она. Виллани добавила, что безнаказанная порча стен зданий — призыв к дальнейшему разрушению города. Бывший кандидат в городской совет Сиэтла Ари Хоффман уверен, что граффити служат средством связи для преступников. «Тут не просто какой-то парень, решивший написать “Здесь был Джим”. С помощью этих рисунков банды и дилеры помечают территорию», — пояснил он.

Согласно данным агентства Seattle Public Utilities (SPU), количество граффити в городе значительно увеличилось за период пандемии. В 2021 году организация получила 16,6 тысячи сообщений о рисунках на зданиях — для сравнения, в 2019 году на граффити пожаловались на 3,6 тысячи раз меньше. В 2021-м агентство очистило около 46,5 тысячи квадратных метров испачканных поверхностей. Сотрудник по вопросам общественной информации SPU Сабрина Реджистер подчеркнула, что мэр города Брюс Харрелл поддерживает направленные на ликвидацию граффити инициативы.

В январе в депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник предложил ввести в городах России единые правила размещения граффити и других видов уличного искусства. Он направил обращение главе Минкультуры Ольге Любимовой, в котором отметил, что универсального подхода к стрит-арту до сих пор нет. По мнению Крупника, Минкультуры способно разработать систему регулирования этой сферы для всей страны. Депутат считает, что это позволит эффективнее оформлять российские улицы.

