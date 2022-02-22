Европейская народная партия (ЕНП), крупнейшая фракция Европарламента, призвала «исключить Россию из экономики Европы» после признания независимости Донецкой и Луганской народных республик, сообщает РИА Новости.

Партия заявила, что «самым решительным образом осуждает атаку России против Украины, которая нарушает международное право». Также в заявлении партии содержится призыв к президенту России Владимиру Путину «немедленно и безоговорочно прекратить все агрессивные действия».

ЕНП также призвала к немедленному принятию санкций в отношении России. Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что ограничения будут введены уже 22 февраля.

Вечером 21 февраля Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР, а также о заключении с ними договоров о дружбе и взаимопомощи. 22 февраля их ратифицировали главы республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник. Ожидается, что аналогичные решения примут обе палаты российского парламента: Госдума и Совет Федерации.