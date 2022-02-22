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В Госдуме обозначили границы признания ДНР и ЛНР

Калашников заявил, что признание ДНР и ЛНР будет в границах Донецкой и Луганской областей
Леонид Калашников

Леонид Калашников. Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Признание самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) будет в границах Донецкой и Луганской областей. Их обозначил глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников, пишет РИА Новости.

В настоящее время часть этих территорий находится под контролем украинской армии.

Ранее депутат заявил, что считает 100-процентной вероятность введения войск России в Донецкую и Луганскую народные республики (ДНР и ЛНР) после подписания договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с ДНР и ЛНР.

О том, что Россия признает независимость ДНР и ЛНР, стало известно в понедельник, 21 февраля. Президенту России Владимиру Путину пришлось принять решение в связи с тем, что Киев «пытается вновь организовать в Донбассе блицкриг, как это было в 2014 и 2015 годах». Позже член Совфеда Сергей Цеков заявил, что решение о признании независимости ДНР и ЛНР станет не последним из шагов по уменьшению угрозы, исходящей со стороны Украины.

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Юлия Ямпольская
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