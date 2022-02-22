В ЛНР сообщили о гибели военнослужащего из-за обстрела со стороны ВСУ

В результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) погиб военнослужащий Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР). Об этом сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

По данным представительства, украинские силовики в 15:15 открыли огонь в сторону села Желобок. В результате был смертельно ранен военнослужащий Народной милиции ЛНР.

Ранее стало известно, что из-за обстрела со стороны ВСУ на территории республики был ранен мирный житель. Отмечается, что огонь велся в направлении населенного пункта Славяносербск. Также в результате попадания снаряда был поврежден один из домов.

Военная ситуация в Донбассе сильно ухудшилась 17 февраля. Стороны конфликта обвиняют друг друга в нарушении перемирия и обстрелах. По словам главы ЛНР Леонида Пасечника, число обстрелов со стороны ВСУ увеличилось в восемь раз.

