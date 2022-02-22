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В ЛНР во время обстрела со стороны Украины был ранен мирный житель

В представительстве ЛНР в СЦКК сообщили о ранении мирного жителя в результате обстрела ВСУ

Фото: Vadim Ghirda / AP

Во время обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территории Луганской народной республики (ЛНР) был ранен мирный житель. Об этом сообщается в Telegram-канале представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

В представительстве заявили, что мирный житель был ранен в результате обстрела со стороны ВСУ с применением минометов калибра 120 миллиметров. Отмечается, что огонь велся в направлении населенного пункта Славяносербск.

В ЛНР также уточнили, что в результате попадания снаряда был поврежден один из домов.

Ранее в Народной милиции Донецкой народной республики (ДНР) сообщили о массированных ударах ВСУ по жилым кварталам Донецка. В ведомстве добавили, что в результате артиллерийского обстрела была ранена мирная жительница.

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Георгий Нестеров
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