В ЛНР во время обстрела со стороны Украины был ранен мирный житель
Во время обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территории Луганской народной республики (ЛНР) был ранен мирный житель. Об этом сообщается в Telegram-канале представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
В представительстве заявили, что мирный житель был ранен в результате обстрела со стороны ВСУ с применением минометов калибра 120 миллиметров. Отмечается, что огонь велся в направлении населенного пункта Славяносербск.
В ЛНР также уточнили, что в результате попадания снаряда был поврежден один из домов.
Ранее в Народной милиции Донецкой народной республики (ДНР) сообщили о массированных ударах ВСУ по жилым кварталам Донецка. В ведомстве добавили, что в результате артиллерийского обстрела была ранена мирная жительница.