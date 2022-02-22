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Стало известно о массированных ударах Киева по жилым кварталам в ДНР

Народная милиция ДНР сообщила о массированных ударах Киева по жилым кварталам республики

Фото: Gleb Garanich / Reuters

В народной милиции Донецкой народной республики (ДНР) сообщили о массированных ударах Киева по жилым кварталам. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

«Украинская сторона продолжает наносить массированные удары по жилым кварталам нашей республики. В результате артиллерийского обстрела боевиками 54-й бригады Кировского и Петровского районов города Донецка, получила легкие ранения мирная жительница», — сообщается в публикации.

Отмечается, что зафиксированы повреждения пяти жилых домов, а также газопровода низкого давления. В 35 жилых домов прекращена подача газа.

Ранее сообщалось, что украинские военные за несколько часов 22 февраля обстреляли из запрещенных Минскими соглашениями вооружений три населенных пункта в ДНР. Согласно сообщению, под обстрелы попали населенные пункты Озеряновка, Таврическое и Петровское. В направлении Озеряновки было выпущено семь мин калибром 82 миллиметра и десять гранат из АГС. В направлении Таврического и Петровского было выпущено по 12 мин калибром 120 миллиметров.

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Марина Совина
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