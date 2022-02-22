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Украинские военные обстреляли три населенных пункта в ДНР

Украинские военные обстреляли из запрещенных вооружений три населенных пункта в ДНР

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Украинские военные за последние три часа обстреляли из запрещенных вооружений три населенных пункта в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в Telegram-канале.

Согласно сообщению, под обстрелы попали населенные пункты Озеряновка, Таврическое и Петровское. В направлении Озеряновки было выпущено семь мин калибром 82 миллиметра и десять гранат из АГС. В направлении Таврического и Петровского было выпущено по 12 мин запрещенным Минскими соглашениями калибром 120 миллиметров.

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17 февраля в Донбассе произошло обострение ситуации. На следующий день власти самопровозглашенных народных республик объявили массовую эвакуацию жителей в Россию.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с республиками. До этого главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к Путину с просьбой признать независимость республик. Пушилин, в свою очередь, также попросил президента рассмотреть возможность заключения договора о дружбе и сотрудничестве, предусмотрев сотрудничество в сфере обороны.

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Марина Совина
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