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В ЛНР заявили о восьмикратном увеличении числа обстрелов со стороны ВСУ

В ЛНР заявили, что с 17 февраля число обстрелов со стороны ВСУ увеличилось в восемь раз

Фото: National Police of Ukraine in Luhansk / Reuters

С 17 февраля число обстрелов самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) увеличилось в восемь раз. Об этом сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), передает «Луганский информационный центр».

В представительстве республики в СЦКК заявили, что с 17 февраля ВСУ 183 раза обстреляли территорию ЛНР, из них 102 раза — с применением тяжелого вооружения.

Там также добавили, что за минувшие сутки украинские силовики 63 раза нарушили режим тишины в зоне ответственности самопровозглашенной республики.

17 февраля в Донбассе резко обострился конфликт между самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР) и Киевом. Стороны обвинили друг друга в многочисленных обстрелах населенных пунктов. Власти ДНР и ЛНР объявили всеобщую мобилизацию и начали эвакуировать мирное население в Россию. На Украине в свою очередь отрицают наличие планов по наступлению в регионе.

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Георгий Нестеров
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