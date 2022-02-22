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Раскрыто отношение россиян к отцам в декрете

Letidor: 83 процента опрошенных россиян положительно относятся к отцам в декрете

Фото: Unsplash

В России 83 процента жителей положительно относятся к отцам, которые находятся в декрете. Такие данные раскрыл Letidor.ru со ссылкой на исследование, проведенное вместе с киностудией «Союзмультфильм».

Уточняется, что 55 процентов респондентов допускают уход мужчины в декрет, если этот вариант является единственным для семьи. Еще 28 процентов опрошенных сказали, что восхищаются такими отцами. 17 процентов участников опроса заявили о негативном отношении к подобному явлению, отметив, что с детьми должна сидеть мать.

Также, согласно результатам опроса, 59 процентов респондентов заявили, что категорически против присутствия мужчины во время родов. В свою очередь 23 процента выступили за совместное проведение родов, а 18 процентов ответили, что это не принципиально.

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Еще 38 процентов отметили, что помощи супруге на выходных будет достаточно, а еще 6 процентов заявили, что мужчина не обязан помогать женщине с грудничком.

Среди респондентов 21 процент заявили, что частой проблемой российских отцов является алкоголь. Помимо этого, 16 процентов опрошенных назвали основной проблемой отцов нежелание воспитывать детей.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ об учреждении в стране Дня отца. Праздник будут отмечать каждый год в третье воскресенье октября.

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Никита Абрамов
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