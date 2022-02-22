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Путин поручил российской армии обеспечить мир в ДНР и ЛНР

Президент Путин в указах поручил ВС России обеспечить функции поддержания мира в ДНР и ЛНР
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Президент России Владимир Путин поручил обеспечить российскими Вооруженными силами (ВС) поддержание мира в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР). Об этом говорится в указах, опубликованных на официальном интернет-портале правовой информации.

Так, в документах отмечается, что в связи с обращениями глав ДНР и ЛНР Дениса Пушилина и Леонида Пасечника, российской армии поручается осуществление функций по поддержанию мира.

«Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания», — отмечается в заключительном пункте документа, подписанного в понедельник, 21 февраля.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с республиками. До этого главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к Путину с просьбой признать независимость республик. Пушилин, в свою очередь, также попросил президента рассмотреть возможность заключения договора о дружбе и сотрудничестве, предусмотрев сотрудничество в сфере обороны.

Марина Совина
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