Бывшего ректора УГТУ приговорили к девяти годам колонии за взятки

Бывший ректор и президент Ухтинского университета (УГТУ) Николай Цхадая был приговорен к девяти годам колонии и оштрафован на 25,5 миллиона рублей за взятки. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, уголовное дело в отношении Цхадая возбудили в ноябре 2019 года. Ему предъявили обвинение по статьям «Получение взятки в особо крупном размере», «Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия», «Растрата в особо крупном размере» УК РФ.

Следствие утверждает, что в 2010 году было создано общество с ограниченной ответственностью, учредителем которого выступил УГТУ. Ректор Цхадая, зная о хороших финансовых показателях работы компании, продал долю в 33% уставного капитала этого ООО по заниженной стоимости. Покупателями выступили подконтрольные ректору лица. Позже следователи уточнили, что более половины доли уставного капитала, созданного ООО, вышло из-под контроля УГТУ.

Таким образом научно-исследовательский и проектный институт нефти и газа УГТУ утратил возможность принятия самостоятельных решений по управлению деятельностью вуза. Нанесенный ущерб оценили в 58 миллионов рублей: более 56 из них выплачено подконтрольным ректору лицам в качестве дивидендов.

Также следствие считает, что в 2012-2013 годах ректор получил взятку в 8,5 миллиона рублей от генерального директора и акционера фирмы, которая по договору с УГТУ выполняла строительные работы. За полученную сумму ректор провел приемку выполненных работ.

По гражданскому иску Министерства науки и высшего образования РФ с экс-ректора взыскали 58,4 миллиона рублей в счет возмещения имущественного вреда, причиненного преступлением. Также планируется взыскать еще 8,5 миллиона рублей, полученных в виде взяток. Поэтому пока что сохранен арест, наложенный на имущество Цхадая.

