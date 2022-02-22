Казахстан одобрил «Спутник М» для подростков

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) объявил, что Минздрав Казахстана первым среди зарубежных государств одобрил применение российской вакцины «Спутник М» для пациентов 12-17 лет. Об этом сообщается в Telegram-канале производителей препарата.

Отмечается, что, в отличие от иностранных препаратов, где вакцина используется в той же дозировке, что и для взрослых, «Спутник М» адаптирован НИЦЭМ имени Гамалеи специально для подростков.

17 февраля замглавы Минздрава России Сергей Глаголев сообщил об отсутствии серьезных побочных реакций в ходе клинических испытаний вакцины от коронавируса для подростков.

Вакцина для подростков от центра имени Гамалеи была зарегистрирована в России в ноябре 2021 года. Она создана на той же платформе, что и российский препарат от коронавируса «Спутник V», и состоит из двух компонентов, которые вводятся с интервалом в 21 день.