Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Казахстан одобрил «Спутник М» для подростков

РФПИ сообщил, что Казахстан стал первым зарубежным государством, одобрившим «Спутник М»

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) объявил, что Минздрав Казахстана первым среди зарубежных государств одобрил применение российской вакцины «Спутник М» для пациентов 12-17 лет. Об этом сообщается в Telegram-канале производителей препарата.

Отмечается, что, в отличие от иностранных препаратов, где вакцина используется в той же дозировке, что и для взрослых, «Спутник М» адаптирован НИЦЭМ имени Гамалеи специально для подростков.

17 февраля замглавы Минздрава России Сергей Глаголев сообщил об отсутствии серьезных побочных реакций в ходе клинических испытаний вакцины от коронавируса для подростков.

Вакцина для подростков от центра имени Гамалеи была зарегистрирована в России в ноябре 2021 года. Она создана на той же платформе, что и российский препарат от коронавируса «Спутник V», и состоит из двух компонентов, которые вводятся с интервалом в 21 день.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Политолог допустил признание ДНР и ЛНР еще одним соперником США
Немецкий биатлонист раскритиковал главу МОК Баха
В Минобороны Германии высказались о решении России признать ДНР и ЛНР
Названа стоимость отдыха в полностью открытой для туристов европейской стране
Джонсон анонсировал британские санкции против России
Кристина Асмус опубликовала совместное фото с полуголым мужчиной
Иммунолог назвал опасное последствие омикрон-штамма
Республики Донбасса ратифицировали договор о дружбе и взаимопомощи с Россией
В словах украинских политиков увидели признание ДНР и ЛНР «отрезанным ломтем»
Выявлено негативное влияние электронных сигарет на сердце
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.