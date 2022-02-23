На Украине рассказали о подготовке госпереворота прямо в посольстве США

Бывший депутат Верховной Рады Украины Олег Царев в интервью изданию «Украина.ру» рассказал, как украинцев готовили к государственному перевороту в стране в 2014 году.

По его словам, сначала те, кто организовывал Майдан, попытались провести «обучение» в Днепропетровске. Их заседание не состоялось, поскольку СБУ предупредили о готовящемся мероприятии. После этого подобные встречи не удалось провести еще в нескольких местах, добавил экс-депутат.

«И тогда они пошли на грубейшее нарушение всего. Такого никогда ни в одном государстве не делалось. Они собрали это мероприятие на территории прямо посольства США . Выступал посол, еще ряд людей, они фактически говорили о том, как захватывать власть в Украине. То есть, это был прямой инструктаж на территории посольства Соединенных Штатов», — заявил политик.

Царев подчеркнул, что отправлял своих активистов, чтобы те под видом русофобов собрали необходимую информацию о происходящем. Однако, когда нужные данные были собраны, переданы соответствующим органам и представлены в парламенте, они не удостоились должного внимания, подытожил он.

Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро сравнил Украину с колонией, заявив, что она управляется странами Запада. По его мнению, российский президент Владимир Путин всегда искал дипломатического решения проблем с соседней страной.