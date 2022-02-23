В регионах России возложили цветы полководцу Александру Суворову

В день Защитника Отечества по всей России молодежь и общественные организации возложили цветы великому русскому полководцу Суворову Александру Васильевичу.

В частности, в городе Боровичи Новгородской области установлен памятник Александру Васильевичу Суворову.Сегодня вместе с нашими волонтерами и ребятами из российского движения школьников отдали дань памяти и возложили цветы к памятнику Александра Васильевича- замечательного стратега, который за свою многолетнюю военную деятельность воспитал первоклассные кадры высших офицеров нашей армии и стал военным наставником для всех русских солдат.

В Москве в День защитника Отечества, молодежь возложила цветы к памятнику Александру Суворову, расположенному на Суворовской площади.

«23 февраля, в День защитника Отечества, мы с особым уважением говорим о тех, кто защищал и защищает нашу Родину. Мы гордимся героическими страницами истории и великими подвигами наших воинов. Сегодня молодежь Москвы вышла с инициативой возложить цветы к памятнику Александра Суворова - полководца, который известен не только храбростью и выдержкой, но и своей заботой о солдатах и верности Родине, о чем совершенно точно подчеркнул Президент в ходе своего обращения. Москва всегда помнит о тех, кто отдал жизни за мирное небо», - сказала председатель Комитета общественных связей и молодежной политики Москвы Екатерина Драгунова.

Молодежь Ростова-на-Дону возложила цветы к памятнику легендарному российскому полководцу, кавалеру всех российских орденов того времени, Александру Васильевичу Суворову, включившему в состав Российской империи Крым, города Измаил, Очаков и другие территории Новороссии.

В день Защитника Отечества представители органов власти, политических партий, общественных движений Лунинского района Пензенской области, а так же учащиеся школы села Болотниково возложили цветы к памятнику великого полководца Александра Васильевича Суворова в с Суворово Лунинского района Пензенской области. Село Суворово является местом ежегодных фестивалей посвященных памяти Русского полководца.

Нижегородские пограничники и Волонтеры Победы возложили цветы к памятнику А.В.Суворова в Нижнем Новгороде и селе Суворово Дивеевского района. Так они почтили память великого русского полководца.

Бойцы студенческих отрядов Омской области почтили память русского полководца Александра Суворова.

Студенты возложили цветы к памятнику Александра Суворова — великого полководца, который известен не только военной мудростью, храбростью и выдержкой, но и своей заботой о солдатах и верности Родине!

В Пермском крае в День защитника Отечества ветеранский актив, патриотические объединения также возложили цветы к памятнику генералиссимуса А.В. Суворова.

Памятник установлен на территории Суворовского училища. В церемонии возложения приняло участие руководство Суворовского училища.

Праздничное мероприятие в честь Дня Защитника отечества прошло в селе Кистыш Суздальского района Владимирской области у памятника Александру Суворову. Земляки почтили память народного героя, возложив цветы к его памятнику. В селе Кистыш ранее располагалось родовое имение Суворовых.

Также в праздничных мероприятиях приняли участие другие регионы: Казань, Белогорский район, Калининградская область, Евпатория, Мытищи, Смоленская область, Пермский край, Ульяновская область, Рязань, Рязанская область.

