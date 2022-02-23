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США назвали условие для отказа ЕС от топлива из России

США заявили, что использование РФ ресурсов как оружия ускорит закупку ЕС топлива у других

Фото: Pixabay

Заместитель директора Национального экономического совета Белого дома Далип Сингх назвал условие для отказа Евросоюза (ЕС) от закупки топлива у России. Об этом сообщает ТАСС.

По словам чиновника, использование РФ энергоресурсов как оружия ускорит закупку Европой топлива у других и приведет к значительным последствиям.

«Мы можем совершенно ясно заявить, что, если президент [РФ Владимир] Путин использует энергоресурсы в качестве оружия, это будет иметь огромные последствия и только ускорит диверсификацию Европы и уход от российских энергоресурсов», — выразил мнение Сингх.

Он отметил, что Вашингтон тесно сотрудничает с крупными производителями энергоресурсов по всему миру в вопросе поставок в Европу. Сингх добавил, что некоторые из них имеют резервные запасы для обеспечения поставок на мировые энергетические рынки и для баланса рынка в случае каких-либо перебоев в поставках. «Мы можем работать с энергетическими компаниями, чтобы увеличить их способность поставлять энергоресурсы на рынок, особенно в условиях роста цен», — пояснил он.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР и поручил Вооруженным силам страны обеспечить поддержание мира в республиках. После этого ряд западных стран пошли на введение новых пакетов санкций против Москвы и раскритиковали ее за принятое решение.

Марина Совина
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