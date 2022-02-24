Застреливший оператора актер Алек Болдуин купил ферму

Актер Алек Болдуин приобрел фермерский дом в округе Арлингтон американского штата Виргиния. Артист и его семья решили переехать из Манхеттена после того, как Болдуин случайно застрелил оператора во время съемок фильма «Ржавчина», уточняет Dirt.

Недвижимость в США обошлась актеру в 1,7 миллиона долларов. Площадь участка составляет 22,3 гектара, а площадь дома — 334 квадратных метра. Внутри находятся три спальни, три ванные и сауна. Помимо основной постройки есть гостевой коттедж площадью 167 квадратных метров с четырьмя спальнями и двумя ванными. К нему примыкают конюшня и сарай. Снаружи — просторная лужайка и пруд с водопадом. Недвижимость экспонировали на закрытом рынке.

Семья Болдуина начала поиски дома в Виргинии в октябре 2021 года — сразу после несчастного случая на съемках фильма «Ржавчина». Актер выстрелил из реквизитного пистолета, в котором оказалась настоящая пуля. Снаряд попал в оператора Галину Хатчинс, рана оказалась несовместима с жизнью. До покупки собственной недвижимости Болдуин вместе с женой Хиларией и шестью детьми снимал особняк в Манчестере за 700 долларов в сутки.

Ранее муж Гатчинс подал в суд на Болдуина, причастные к созданию «Ржавчины» компании, продюсеров и членов съемочной группы. В иске отмечалось, что ответчики не соблюдали основные правила безопасности при использовании настоящего оружия во время работы над фильмом.