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Рецидивиста посадили на 21 год за убийство российского полицейского

Суд приговорил к 21 году застрелившего участкового в Алтайском крае рецидивиста

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

В Алтайском крае суд вынес приговор 57-летнему рецидивисту, который застрелил участкового и сжег его в автомобиле. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Неоднократно судимый мужчина был признан виновным в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов и умышленном уничтожении чужого имущества. Суд назначил ему наказание в виде 21 года и 3 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима. Первые пять лет осужденный проведет в тюрьме.

Следствием и судом установлено, что вечером 14 июля 2021 года участковый отдела полиции по Ленинскому району управления МВД Барнаула приехал на служебном автомобиле в поселок Гоньба, чтобы вручить повестку обвиняемому о явке на следственные действия по уголовному делу о фальсификации доказательств. Мужчина решил расправиться с полицейским и напросился к нему в машину под предлогом подвезти его до дороги, при этом он прихватил с собой самодельное огнестрельное оружие. Находясь на заднем сиденье автомобиля, рецидивист выстрелил участковому в голову. От полученного ранения он скончался на месте. Убийца поджег машину вместе с телом. Оперативное видео с места преступления показал СКР.

На кадрах видна сгоревшая машина полицейского и работающие на месте происшествия сотрудники следственных органов.

На следствии фигурант признал вину, объяснив расправу своим неприязненным отношением к сотрудникам правоохранительных органов. У погибшего полицейского остались жена и трое маленьких детей.

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Любовь Ширижик
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