Курс биткоина резко снизился на торгах 24 февраля, достигнув месячного минимума, свидетельствуют данные площадки CoinMarketCap. Первая криптовалюта в моменте снизижалась на 10 процентов до 34 472 доллара. Ранее в четверг президент России Владимир Путин сообщил о начале военной операции на Украине.

На момент публикации заметки биткоин торгуется на уровне 34 864 доллара (минус 8,6 процента по отношению к открытию торгов). Первая криптовалюта потянула за собой остальные токены: эфир снизился на 12 процентов до 2359 доллара, XRP — на 11,8 процента до 0,64 доллара, Cardano — на 15 процентов до 0,78 доллара, Solana — на 7,4 процента до 82,7 доллара.

Эксперты Bloomberg заявляют, что сложившаяся на крипторынке ситуация ставит под сомнение убеждение многих инвесторов, что токены являются надежным «убежищем» и позволяют пережить волатильность на рынках без потери средств. В то же время золото, традиционно использовавшееся для этой цели, подтвердило свой статус ростом стоимости до максимума с начала 2021 года.

«Рискованные активы продолжают сдерживаться российско-украинским конфликтом и напряженностью. Это касается и биткоинов, и других криптовалют, которые в настоящее время все еще рассматриваются как класс активов с высоким риском», — заявил вице-президент по корпоративному развитию криптоплатформы Luno Виджай Айяр. По его словам, следующим ключевым уровнем стоимости биткоина будет диапазон от 28 до 29 тысяч долларов. Если цена опустится ниже этого порога,«мы можем увидеть гораздо более низкие уровни около 20 тысяч долларов и ниже».

Ранее в феврале биткоину предсказали годы застоя. Соучредитель биржи криптовалют Huobi Ду Джун заявил, что оживление на рынке и рост цен произойдет не раньше конца 2024-го или начала 2025 года. Эксперт подчеркнул, что циклы на рынке тесно связаны с халвингом (уменьшением вознаграждения майнерам вдвое ради сдерживания инфляции токенов). После халвинга, который проводят раз в 4 года, курсы криптовалют показывают сильный рост.