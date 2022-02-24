Джонсон пообещал выдавить Россию из мировой экономики

Лондон будет вытеснять Россию из мировой экономики с помощью санкций, заявил премьер-министр Британии Борис Джонсон во время сессии британского парламента, сообщает агентство Reuters.

«Мы продолжим безжалостную миссию, чтобы выдавить Россию из мировой экономики, день за днем, неделя за неделей. Мы будем использовать каждую возможность для того, чтобы осудить нападение на Украину на международном уровне», — пообещал Джонсон, выступая перед депутатами парламента.

Это заявление прозвучало после объявления санкций и заморозки активов российского банка ВТБ. Помимо него, ограничения затронули государственные корпорации, которые представляют оборонно-промышленный сектор России.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Российский лидер также обратился к внешним силам, которые могут попытаться создать угрозу для России. По его словам, ответ России будет незамедлительным.