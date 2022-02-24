Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Джонсон пообещал выдавить Россию из мировой экономики

Премьер Британии Джонсон заявил, что Лондон будет вытеснять Россию из мировой экономики

Фото: Alberto Pezzali / AP

Лондон будет вытеснять Россию из мировой экономики с помощью санкций, заявил премьер-министр Британии Борис Джонсон во время сессии британского парламента, сообщает агентство Reuters.

«Мы продолжим безжалостную миссию, чтобы выдавить Россию из мировой экономики, день за днем, неделя за неделей. Мы будем использовать каждую возможность для того, чтобы осудить нападение на Украину на международном уровне», — пообещал Джонсон, выступая перед депутатами парламента.

Это заявление прозвучало после объявления санкций и заморозки активов российского банка ВТБ. Помимо него, ограничения затронули государственные корпорации, которые представляют оборонно-промышленный сектор России.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Российский лидер также обратился к внешним силам, которые могут попытаться создать угрозу для России. По его словам, ответ России будет незамедлительным.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Дмитрий Сотак
Обсудить
Последние новости
Великобритания анонсировала отказ от российских нефти и газа
В России выросло число DDoS-атак на онлайн-магазины
В США разработают радар для слежения за геостационарной орбитой
Военный эксперт оценил ущерб для НАТО после операции по демилитаризации Украины
Против главы ГИБДД Орловской области возбудили второе уголовное дело
Во время съемок сериала «Корона» украли драгоценности на 200 тысяч долларов
Джонсон пообещал выдавить Россию из мировой экономики
Раненного при ударе ракеты в корабль россиянина госпитализировали
Учитель дал рекомендации по борьбе с эмоциональными потрясениями
Посольство КНР объявило об эвакуации граждан с Украины
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.