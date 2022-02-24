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В Италии действия Путина по Донбассу назвали ясными и решительными

Политолог Грациани назвал обращение Путина о военной операции ясным и решительным
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Сергей Гунеев / Reuters

Телевизионное обращение российского президента Владимира Путина, в котором он объявил о начале военной операции по демилитаризации Украины, было ясным и решительным. Таким мнением в комментарии «Ленте.ру» поделился политолог, председатель аналитического центра Vision & Global Trends (Италия) Тиберио Грациани.

Специалист подчеркнул, что обоснованием для таких действий послужили отсылки российского лидера на положения Устава ООН и соглашений с Донецкой и Луганской народными республиками. «Если на тактическом уровне спецоперация направлена на нейтрализацию потенциальных наступательных возможностей Киева, то на стратегическом уровне для Кремля это в действительности шаг по обеспечению защиты от потенциальных угроз с Запада», — отметил Грациани.

Итальянский политолог назвал затруднительным прогнозирование дальнейшего развития событий, но предположил, что Москва хочет обеспечить защитную буферную зону, которую предлагала создать устно и письменно в последние месяцы. Он также предложил, что российские войска могут остаться на Украине после завершения спецоперации, а также поступить по тому же сценарию, что и во время операции в Грузии в 2008 году. «Однако я полагаю, что Кремль намерен установить контакты с Киевом и следить за развитием ситуации и политической динамикой внутри украинского руководства, чтобы повлиять на их политику в отношении региональной безопасности, гарантий безопасности и признания республик Донбасса, безопасности русского населения», — сказал он.

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24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Глава государства также обратился к внешним силам, которые могут попытаться создать угрозу для России — по его словам, ответ будет незамедлительным.

Минобороны России подчеркнуло, что Вооруженные силы страны не наносят ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины — гражданскому населению ничего не угрожает.

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Виктория Кондратьева
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