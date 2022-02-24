Украина закрыла свое воздушное пространство для гражданской авиации. Об этом сообщили в пресс-службе Государственного предприятия обслуживания воздушного движения республики.

В ведомстве отметили, что подобные срочные меры были приняты украинскими властями из-за высокого риска для безопасности гражданской авиации.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Он также призвал Вооруженные силы Украины (ВСУ) сложить оружие и «идти домой».