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Украина закрыла свое воздушное пространство

Власти Украины закрыли воздушное пространство страны для гражданской авиации

Фото: Umit Bektas / Reuters

Украина закрыла свое воздушное пространство для гражданской авиации. Об этом сообщили в пресс-службе Государственного предприятия обслуживания воздушного движения республики.

В ведомстве отметили, что подобные срочные меры были приняты украинскими властями из-за высокого риска для безопасности гражданской авиации.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Он также призвал Вооруженные силы Украины (ВСУ) сложить оружие и «идти домой».

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Георгий Нестеров
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