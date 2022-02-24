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Самолет Элтона Джона совершил аварийную посадку

Самолет певца Элтона Джона попал в аварийную ситуацию во время полета на шоу в Нью-Йорке

Фото: Frank Micelotta / Getty Images

Частный самолет британского певца Элтона Джона совершил аварийную посадку на юге Англии. Об этом пишет The Sun.

Известно, что 74-летний исполнитель летел на концерт из Великобритании в Нью-Йорк. Во время полета воздушное судно попало в зону неблагоприятных погодных условий.

Через час после взлета произошла аварийная ситуация. Гидравлическая система самолета Bombardier Global Express начала отказывать, в небе над Ирландией он был вынужден совершить разворот в Великобританию. Пилоту только с третьей попытки удалось посадить лайнер в лондонском аэропорту Фарнборо.

Очевидцы рассказали изданию, что Элтон Джон пережил сильный стресс из-за инцидента. Экипаж и пассажиров воздушного судна встретили пожарные, медики и полиция. Отмечается, что исполнитель пересел на более поздний рейс и прилетел в Madison Square Garden в Нью-Йорк к началу своего концерта в рамках тура Farewell Yellow Brick Road Tour.

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Сергей Равин
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