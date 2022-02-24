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Германия отказалась поставлять оружие на Украину

Глава Минэкономики Германии Хабек сообщил об отказе страны поставлять оружие на Украину
Роберт Хабек

Роберт Хабек. Фото: Roberto Pfeil / Reuters

Власти Германии не будут поставлять оружие на Украину. Об этом заявил глава Министерства экономики страны Роберт Хабек, передает ТАСС.

«Требования посла [Украины в ФРГ Андрея Мельника] известны, как и позиция правительства ФРГ. Я могу повторить сегодня здесь позицию правительства ФРГ: мы не будем поставлять оружие Украине», — сказал он.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США ни при каком сценарии не станут направлять войска на Украину для войны с Россией. По ее словам, американский президент Джо Байден не изменит этого решения.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Решение было принято после обращений глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) Дениса Пушилина и Леонида Пасечника с просьбой оказать военную помощь в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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Варвара Кошечкина
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