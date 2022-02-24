ДНР заявила о просьбе части военных ВСУ открыть гуманитарный коридор

Часть военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) обратилась к представителям Донецкой народной республики (ДНР) с просьбой открыть гуманитарный коридор. Об этом сообщил представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин, пишет ТАСС.

«Они готовы сложить оружие, перейти на нашу сторону и остаться в живых», — сказал он, отметив, что противник несет потери.

Ранее о массовом бегстве военнослужащих ВСУ с передовых позиций в Донбассе заявили в ЛНР. По данным пресс-службы Народной милиции республики, украинские военные отказывают выполнять приказы командования.

Утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Глава государства объяснил это просьбами о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).