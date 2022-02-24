Российскому следователю разрешили жениться в СИЗО «Матросская тишина»

Басманный суд Москвы снял запрет на заключение брака находящемуся в СИЗО «Матросская тишина» бывшему следователю Следственного комитета России (СКР) Левону Агаджаняну, который обвиняется в фальсификации доказательств по делу о перестрелке в «Москва-Сити» в 2017 году. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Решение было вынесено по жалобе защиты, которая указала на нарушение прав арестованного следователя. Агаджаняну не давал создать семью следователь Виталий Никитченко, который занимается его делом о фальсификации, посчитавший, что женитьба подследственного в СИЗО может помешать установить истину в ходе следствия. Невеста Агаджаняна была допрошена в качестве свидетеля по его делу.

Летом 2021 года суд также разрешил экс-следователю расторгнуть в СИЗО предыдущий брак.

17 ноября 2017 года бизнесмен Дмитрий Павлов, известный в криминальном мире по прозвищу Павлик, отмечал 55-летие в ресторане Crystal BallRoom в башне «Око» «Москва-Сити». Ведущим праздника был заявлен Валдис Пельш, среди приглашенных артистов значились Валерий Меладзе, Григорий Лепс, Любовь Успенская, Cirque du Soleil. Во время торжества охранники гостей именинника повздорили из-за неправильно припаркованного автомобиля Mercedes, в ходе конфликта стороны открыли друг по другу огонь. В результате перестрелки были задержаны более 30 человек, 10 — обратились за медицинской помощью. Один человек погиб, пятеро получили ранения.

В стрельбе обвинили охранников бизнесмена Гавриила Юшваева — Магомеда Исмаилова и Эльдара Хамидова. Однако в ходе следствия Агаджанян попытался снизить их меру ответственности, свалив вину на потерпевших — сотрудников вневедомственной охраны Росгвардии и ЧОПа. Следователя арестовали 18 декабря 2020 года.

