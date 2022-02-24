Британия пригрозила России полным разрушением экономики

Глава министерства иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что Лондон не успокоится до полного разрушения экономики России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление британского МИД.

По словам дипломата, Лондон поддерживает жителей Украины и продолжат финансовую политическую и оборонительную помощь стране. «Лондон не успокоится до тех пор, пока экономика России не будет разрушена, а суверенитет Украины и ее территориальная целостность восстановлены», — сказала Трасс.

«Мы прижмем путинский режим и всех его близких, ответственных за его ужасающее нападение на Украину», — подытожила дипломат.

24 февраля Минобороны России сообщило о выведении из строя военной инфраструктуры Украины, в том числе военных аэродромов. Как уточнили в ведомстве, высокоточными средствами поражения из строя выводится военная инфраструктура, объекты ПВО, военная авиация Украины.

Ранее президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Об этом он сообщил во время обращения к согражданам.