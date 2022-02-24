В Госдуме заявили о действиях Путина строго в рамках полномочий

Президент России Владимир Путин действует строго в рамках своих полномочий, как верховный главнокомандующий и гарант безопасности, заявил руководитель фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов. Его слова в четверг, 24 февраля, приводит РИА Новости.

Депутат Госдумы подчеркнул, что военная операция военнослужащих российской армии направлена не против народа Украины, а против «бандеровцев, захвативших власть», и на помощь братскому народу.

По словам Миронова, ответственность за происходящее на Украине целиком и полностью лежит на президенте страны Владимире Зеленском.

«Русофобия давно уже стала официальной идеологией и политикой киевских властей, а население братской нам страны фактически оказалось в заложниках у кучки агрессивных националистов», — подчеркнул он.

Ранее 24 февраля Путин обратился к россиянам и сообщил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Он отметил, что она стала ответом на просьбы о военной помощи, которые поступили от руководителей Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).