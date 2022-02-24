Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В Госдуме заявили о действиях Путина строго в рамках полномочий

Депутат Миронов заявил, что президент России Путин действует строго в рамках полномочий
Сергей Миронов

Сергей Миронов. Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Президент России Владимир Путин действует строго в рамках своих полномочий, как верховный главнокомандующий и гарант безопасности, заявил руководитель фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов. Его слова в четверг, 24 февраля, приводит РИА Новости.

Депутат Госдумы подчеркнул, что военная операция военнослужащих российской армии направлена не против народа Украины, а против «бандеровцев, захвативших власть», и на помощь братскому народу.

Материалы по теме:
Россия начала военную операцию по освобождению Донбасса. Первые итоги действий российских военных
Россия начала военную операцию по освобождению Донбасса.Первые итоги действий российских военных
00:00
«Обстоятельства требуют решительных действий» Путин объявил о военной операции по защите Донбасса: главное из обращения
«Обстоятельства требуют решительных действий»Путин объявил о военной операции по защите Донбасса: главное из обращения
00:00

По словам Миронова, ответственность за происходящее на Украине целиком и полностью лежит на президенте страны Владимире Зеленском.

«Русофобия давно уже стала официальной идеологией и политикой киевских властей, а население братской нам страны фактически оказалось в заложниках у кучки агрессивных националистов», — подчеркнул он.

Ранее 24 февраля Путин обратился к россиянам и сообщил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Он отметил, что она стала ответом на просьбы о военной помощи, которые поступили от руководителей Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Евгения Куликова
Обсудить
Последние новости
ФСБ заявила об обстреле пункта пропуска в Курской области со стороны Украины
В ЕС назвали ситуацию на Украине самым мрачным часом со времен Второй мировой
В Совфеде заявили о неизбежности переговоров между Россией и Украиной
Названы районы Москвы с самыми дешевыми съемными «однушками»
России пообещали жесточайшие санкции из-за военной операции на Украине
МИД Китая отказался считать операцию России на Украине «вторжением»
Лукашенко высказался об оставленных в Белоруссии российских военных
Политолог назвал поражение ВСУ в Донбассе решенным вопросом
Лукашенко заявил о предупреждении Украины о возможной спецоперации России
Глава Крыма дал команду готовить Северо-Крымский канал к приему днепровской воды
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.