Украинские депутаты призвали Зеленского немедленно начать переговоры с Путиным

Группа депутатов Верховной Рады Украины призвала президента Владимира Зеленского немедленно начать переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным. Обращение опубликовал в Facebook депутат Вадим Новинский.

«Сегодня президент Российской Федерации В.Путин публично объявил о проведении военной операции на территории Украины. В эти часы на Донбассе идут бои, а на всей территории нашей страны по военным объектам нанесены ракетно-бомбовые удары. Дальнейшая эскалация военных действий может перерасти в настоящую катастрофу для всех сторон», — сказано в обращении.

По словам авторов текста, мирный переговорный процесс провален и в сложившейся ситуации не будет победителей.

«Владимир Александрович! Обращаемся к Вам с просьбой незамедлительно начать переговоры с президентом Российской Федерации об условиях прекращения кровавого противостояния и заключения соответствующего договора», — призвали депутаты.

Они также обратились к Раде с предложением немедленно сформировать уполномоченную депутатскую группу для проведения стратегических Консультаций с российскими коллегами.

Помимо Новиского, обращение поддержали Виктория Гриб, Муса Магомедов, Дмитрий Шпенов, Андрей Аксенов, Дмитрий Шенцев и Сергей Магера. Все они являются внефракционными депутатами.