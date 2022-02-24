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Украина призвала ОБСЕ предоставить больше вооружения и гуманитарной помощи

Глава МИД Украины Кулеба призвал ОБСЕ предоставить больше вооружения и гуманитарной помощи

Фото: Geert Vanden Wijngaert / AP Photo

Украина нуждается в дополнительном вооружении и гуманитарной помощи, сообщил министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба. Соответствующее обращение дипломата к постоянному совету ОБСЕ опубликовано в Twitter.

По его словам, членов организации проинформировали о «жестоком вторжении России» на Украину.

«Нам нужно ввести больше санкций (против России), нам нужно больше вооружения, чтобы укрепить наши военные силы, и нам необходимо больше гуманитарной помощи для тех, кто сейчас страдает от российской агрессии», — сообщил глава МИД Украины.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции в Донбассе. Он отметил, что причиной для этого стали просьбы о помощи со стороны глав Луганской и Донецкой народных республик.

Марина Совина
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