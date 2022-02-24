Кинематографисты раскритиковали исключение номинаций из трансляции «Оскара»

Кинематографисты раскритиковали исключение нескольких номинаций из трансляции премии «Оскар». Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Работники киноиндустрии выразили недовольство этим решением и назвали его оскорбительным. Победителей в восьми номинациях планируют наградить отдельно — за час до церемонии. Речь идет про монтажеров, гримеров, композиторов, художников-постановщиков, авторов короткометражного кино и анимации.

«Это полное фиаско. Это еще один пример того, как Академия преклоняется перед телевизионной сетью. Это многих расстраивает», — анонимно заявил один из представителей Американской академии киноискусств и наук.

Другой собеседник издания согласился, что решение исключить некоторые категории оскорбительно для тех, кого будут награждать перед трансляцией. Он назвал подобный шаг абсурдом.

Президент Гильдии редакторов кино Алан Хейм отметил, что понимает стремление сделать церемонию награждения более интересной, но, по его мнению, этот шаг «делает "невидимое искусство" редактирования еще менее заметным». Он подчеркнул, что достойные деятели кино заслужили оказаться в центре внимания.