Сообщение о взятых в плен российских военных содержит признаки недостоверного

Сообщение о том, что российских военнослужащих взяли в плен на Украине, содержит признаки недостоверного.

О том, что украинские солдаты якобы взяли в плен россиян, написал днем 24 февраля советник главы МВД Украины Антон Геращенко на своей странице в соцсети Facebook. По его словам, двух российских военнослужащих задержали в зоне ООС. Геращенко также отметил, что россияне в полной безопасности, и их жизням ничего не угрожает. Также он сопроводил пост четырьмя фотографиями с ними.

Позднее на странице Геращенко появилась ссылка на публикацию главнокомандующего Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного о пленных. В материале утверждается, что оба задержанных россиянина из мотострелкового Ямпольского полка.

В следующем посте советник главы МВД Украины уточнил, что один из пленных — 19-летний Рафик Рахманкулов из города Петровск Саратовской области. «В месте работы [в соцсети «ВКонтакте»] у него стоит паблик "Вежливые люди", а также очень много фотографий в форме (военная разведка) и с другими солдатами», — написал Геращенко. Личность второго россиянина он не раскрыл.

Следом в Telegram-канале «Осторожно, новости» появился пост, автор которого утверждает, что близкие Рахманкулова якобы вышли на связь с журналистами и подтвердили, что его взяли в плен. Однако никаких доказательств, кроме скриншота соответствующего сообщения с замазанным именем якобы родственника 19-летнего военного, предоставлено не было.

По данным Telegram-канала «ЧТД», второй пленник на снимке — Магомед Магомедов из Дагестана.

В комментариях к посту о пленных россиянах в Telegram-канале «ЧТД» многие пользователи обратили внимание на признаки, которые могут указывать, что информация о пленных — фейк. Так, у одного из российских военных заметили на ногах резиновые сапоги — эта обувь не является уставной для российских военнослужащих. «Серьезно думаете, что это российские военные? В резиновых сапогах?», «Бомжей нарядили, обувь прям военная», — написали юзеры. Также некоторые комментаторы обратили внимание, что при военной операции российские солдаты носят зеленые шевроны, а не цветные, как на снимке. «Шевроны неправильные, форма сейчас не такая. Автоматы старого образца, ножи — отдельный ****** (ужас). Чисто переодели (…) для вброса», — предположил еще один комментатор.

Информация о пленных россиянах распространилась только в украинских СМИ, например, на сайтах КиевVласть и АPnews.com.ua. Подтверждения или опровержения в российских СМИ не было замечено.