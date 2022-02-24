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Глава Крыма дал команду готовить Северо-Крымский канал к приему днепровской воды

Глава Крыма Аксенов поручил готовить Северо-Крымский канал к приему воды из Днепра

Фото: Алексей Павлишак / ТАСС

Глава Крыма Сергей Аксенов поручил председателю Госкомитета по водному хозяйству и мелиорации республики Игорю Вайлю готовить Северо-Крымский канал к приему Днепропетровской воды. Об этом он сообщил в Telegram.

Строительство Северо-Крымского канала, который был предназначен для снабжения засушливых зон республики и сельскохозяйственных угодий днепровскими водами, шло в период с 1961 по 1971 год. Канал использовали не только для нужд сельского хозяйства и промышленного прудового рыбоводства, но и в качестве источника централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения населенных пунктов полуострова.

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Не согласившись с результатами референдума 2014 года, Украина перекрыла подачу днепровской воды в республику, сообщает «Интерфакс».

24 февраля президент России Владимир Путин выступил с обращением к гражданам, в котором объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Он сослался на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

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Юлия Ямпольская
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