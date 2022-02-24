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Белорусский ЦИК заявил о 24 процентах проголосовавших досрочно на референдуме

В Белоруссии сообщили, что на референдуме досрочно проголосовали 24 процента граждан

Фото: Василий Федосенко / Reuters

Центризбирком Белоруссии заявил, что за три дня досрочного голосования на референдуме по обновленной версии Конституции проголосовали 24,07 процента избирателей. Об сообщает БЕЛТА.

По данным ЦИК, наибольший процент проголосовавших наблюдается в Гомельской области (27,61 процента), Могилевской (26,34 процента) и Брестской (25,07 процента). Далее идет Минская область, где участие в референдуме приняли 24,23 процента.

Наименьшая доля проголосовавших досрочно — в Минске. Там она составила 20,79 процента.

Референдум состоится 27 февраля. В 2020 году в Белоруссии прошли очередные президентские выборы. После голосования ЦИК объявил, что баллотировавшийся на шестой срок Александр Лукашенко набрал 80 процентов голосов. Это вызвало акции протеста по всей Белоруссии. На фоне протестов Лукашенко заявил о необходимости изменить Конституцию.

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София Сарджвеладзе
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