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Су-27 ВВС Украины улетел в Румынию

Минобороны Румынии заявило о несанкционированном перелете границы Су-27 ВВС Украины

Фото: Михаил Палинчак / Пресс-служба президента Украины / РИА Новости

Истребитель Су-27 ВВС Украины совершил несанкционированный перелет румынской границы. Об этом сообщается на сайте министерства национальной обороны Румынии.

Су-27 был посажен двумя румынскими F-16 на авиабазе Бакэу.

Уточняется, что инцидент произошел около 6:15 по местному времени в северной части Румынии. В настоящий момент выясняются обстоятельства случившегося, будут приняты все необходимые юридические меры.

В Минобороны Румынии также добавили, что военные ведут наблюдение в связи с ситуацией на Украине. «Руководство министерства национальной обороны предприняло все необходимые меры реагирования», — добавили в ведомстве.

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Варвара Кошечкина
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