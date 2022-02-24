Су-27 ВВС Украины улетел в Румынию

Истребитель Су-27 ВВС Украины совершил несанкционированный перелет румынской границы. Об этом сообщается на сайте министерства национальной обороны Румынии.

Су-27 был посажен двумя румынскими F-16 на авиабазе Бакэу.

Уточняется, что инцидент произошел около 6:15 по местному времени в северной части Румынии. В настоящий момент выясняются обстоятельства случившегося, будут приняты все необходимые юридические меры.

В Минобороны Румынии также добавили, что военные ведут наблюдение в связи с ситуацией на Украине. «Руководство министерства национальной обороны предприняло все необходимые меры реагирования», — добавили в ведомстве.