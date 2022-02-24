Гибель 11-летней россиянки в бассейне попала на видео
В сети появились кадры гибели 11-летней девочки в бассейне Челябинской области
В одном из бассейнов Челябинской области погибла 11-летняя девочка. Соответствующее видео с места происшествия опубликовал РЕН ТВ.
На кадрах видно, как девочка погружается в воду, однако потом не выныривает обратно. Окружающие люди не замечают этого и продолжают купаться.
Отмечается, что трагедия произошла в термальном источнике «Баден-Баден». Школьница пришла туда вместе со своей семьей.
Об инциденте стало известно 23 февраля. Следователи возбудили уголовное дело. По предварительным данным, волосы девочки засосало в отверстие для слива воды, она не смогла вынырнуть и утонула.