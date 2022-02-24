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Жители Донецка назвали военную операцию России «долгожданной»

Жители Донецка назвали начало военной операции России «долгожданной»

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Жители Донецка отреагировали на начало военной операции России. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Собеседники «Ленты.ру» назвали ее «долгожданной». Один из местных жителей заявил, что сегодня «проснулся в другой стране», потому что последние два дня «изменили все». Другой сказал, что кроме тревоги за родственников и простых людей, живущих на Украине «есть только радость». «Наконец-то украинский вопрос будет решен, а убийцы одесситов, мариупольцев, детей Донбасса, Олеся Бузины и тысяч других русских патриотов будут наказаны», — подчеркнул он.

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«Еще вчера начали ходить слухи — я отписался родственникам в Киеве, предупредил. И лег спать. Проснулся в восемь по будильнику — если в Донецке ночью и стреляли, проспал. Открыл телефон и увидел новости, а также сообщение от родственников "у нас началось"», — рассказал о сегодняшнем утре донецкий журналист Владислав Угольный.

В целом атмосфера в городе спокойная. Несмотря на раздающиеся за горизонтом разрывы артиллерии, люди едут по своим делам, работают кафе и магазины, ходит общественный транспорт.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Глава государства также обратился к внешним силам, которые могут попытаться создать угрозу для России — по его словам, ответ РФ будет незамедлительным.

Дмитрий Плотников
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