Жители Донецка назвали военную операцию России «долгожданной»
Жители Донецка отреагировали на начало военной операции России. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Собеседники «Ленты.ру» назвали ее «долгожданной». Один из местных жителей заявил, что сегодня «проснулся в другой стране», потому что последние два дня «изменили все». Другой сказал, что кроме тревоги за родственников и простых людей, живущих на Украине «есть только радость». «Наконец-то украинский вопрос будет решен, а убийцы одесситов, мариупольцев, детей Донбасса, Олеся Бузины и тысяч других русских патриотов будут наказаны», — подчеркнул он.
«Еще вчера начали ходить слухи — я отписался родственникам в Киеве, предупредил. И лег спать. Проснулся в восемь по будильнику — если в Донецке ночью и стреляли, проспал. Открыл телефон и увидел новости, а также сообщение от родственников "у нас началось"», — рассказал о сегодняшнем утре донецкий журналист Владислав Угольный.
В целом атмосфера в городе спокойная. Несмотря на раздающиеся за горизонтом разрывы артиллерии, люди едут по своим делам, работают кафе и магазины, ходит общественный транспорт.
24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Глава государства также обратился к внешним силам, которые могут попытаться создать угрозу для России — по его словам, ответ РФ будет незамедлительным.