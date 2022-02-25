ЕС решил подготовить больше санкций против России и «заплатить высокую цену»

Лидеры стран Евросоюза приняли решение подготовить больше санкций против финансовых институтов России, хотя это и нанесет урон экономике государств объединения. Об этом заявил глава Минфина Франции Брюно Ле Мэр во время брифинга.

В четверг, 24 февраля, президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. После этого украинский лидер Владимир Зеленский заявил о разрыве дипломатических отношений с Москвой. В ответ лидеры 27 стран ЕС ввели ряд антироссийских санкций, в том числе против 351 депутата Госдумы, еще 27 физлиц и юрлиц, а также ряда российских банков.