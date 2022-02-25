Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

Убитую 14-летнюю школьницу нашли рыбаки на берегу Волги в Астраханской области

СКР возбудил дело после обнаружения тела несовершеннолетней на берегу Волги у села Чаган

Фото: СК РФ по Астраханской области

В астраханском селе Чаган рыбаки обнаружили на берегу Волги тело 14-летней школьницы с признаками насильственной смерти. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России (СКР).

Погибшую нашли днем 23 февраля. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Криминалисты обследовали дно реки и с помощью специальной техники выловили сумочку убитой с ее личными вещами и мобильным телефоном.

Возбуждено уголовное дело по факту убийства подростка. Совместно с оперативниками МВД следователи проводят мероприятия по установлению личности подозреваемого в преступлении.

Астраханская прокуратура взяла под контроль ход расследования. В ходе проверки надзорного ведомства выясняются причины и условия произошедшего. При наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Любовь Ширижик
Обсудить
Последние новости
Макрон пообещал Украине помощь в размере 1,2 миллиарда евро и военную технику
Зеленский предрек диалог о прекращении боевых действий между Россией и Украиной
Губернатор граничащего с Украиной российского региона рассказал об обстановке
Убитую 14-летнюю школьницу нашли рыбаки на берегу Волги в Астраханской области
Блогерша отказалась от мытья головы на три недели и удивилась результату
Стало известно о подготовке ЕС третьего пакета санкций против России
В Москве задержаны или отменены около 160 рейсов
В НАСА прокомментировали санкции США против российской космической программы
Бывший игрок МЮ объяснил неудачи команды обилием лодырей в составе
Врач назвал способы восстановить память после коронавируса
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.