Сбербанк опроверг информацию о сбоях в работе

Сообщения о сбоях в работе Сбербанка являются фейком. Об этом сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе Сбербанка.

Отмечается, что сервис Downdetector, отслеживающий проблемы с доступом к интернет-ресурсам, показывает некорректные данные.

Ранее появилась информация, что клиенты Сбербанка, ВТБ и Райффайзенбанка сообщили о проблемах в работе мобильных приложений кредитных организаций. В самих банках эту информацию не подтвердили.

Сбербанк ранее заявлял, что его клиенты могут, как и раньше, совершать все операции. Никаких ограничений сейчас нет — банк и все его сервисы работают в обычном режиме даже после объявления о санкциях.