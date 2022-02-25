В Донецке после обстрела со стороны ВСУ взорвалась нефтебаза

В Донецке в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) загорелась нефтебаза. Об этом сообщает представительство Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК), пишет РИА Новости.

Возгорание с последующим взрывом произошло в Кировском районе столицы ДНР. При обстреле поврежден трубопровод, уточнили в СЦКК. На место отправились сотрудники МЧС.

В последние дни обстановка в республиках Донбасса резко обострилась. Власти ДНР и ЛНР сообщили о многочисленных обстрелах со стороны ВСУ. На этом фоне руководители республик Денис Пушилин (ДНР) и Леонид Пасечник (ЛНР) объявили об эвакуации жителей в Ростовскую область. Позднее беженцев с Донбасса начали принимать и другие регионы России. Глава ДНР заявлял, что президент Украины Владимир Зеленский вскоре отдаст приказ о наступлении.

На фоне непрекращающихся боев Пушилин и Пасечник обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой признать независимость республик. После заседания Совбеза глава государства обратился к россиянам и заявил, что считает необходимым признать суверенитет ДНР и ЛНР. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах президент поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами России.