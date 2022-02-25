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Попавшие под санкции банки останутся без ApplePay и GooglePay

ЦБ сообщил, что карты попавших под санкции банков не будут работать с ApplePay и GooglePay

Фото: Shutterstock

Российские банки, попавшие под западные санкции, останутся без ApplePay и GooglePay. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского Центробанка.

В сообщении указано, что клиенты Группы ВТБ, Совкомбанка, «Новикомбанка», Промсвязьбанка и «Открытия» не смогут расплачиваться картами этих банков за границей и использовать их для оплаты услуг в онлайн магазинах и агрегаторах услуг, зарегистрированных в странах, поддерживающих санкции.

«Также карты этих банков не смогут использоваться с сервисами ApplePay, GooglePay, но стандартная контактная или бесконтактная оплата по этим картам доступна в полном объеме на всей территории России», — указали в ЦБ. Также регулятор добавил, что средства клиентов всех банков на счетах, привязанных к картам, сохранены и доступны в любой момент.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон введет дополнительные санкции и экспортные ограничения против России. Позже Минфин США сообщил, что вводит ограничения против российских банков, в том числе «Открытия», «Новикомбанка» и Совкомбанка.

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Платон Щукин
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