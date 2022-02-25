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Названо средство для крепкого сна даже после чашки кофе

Психолог Майкл Бреус назвал брокколи средством, помогающим заснуть даже после кофе

Фото: Louis Hansel / Unsplash

Американский психолог Майкл Бреус назвал средство, которое помогает крепко заснуть даже после чашки кофе. Об этом пишет сайт Mind Body Green.

По словам Бреуса, «период полураспада» кофе составляет от шести до восьми часов. Это означает, что человек, выпивший чашку кофе в два часа дня, к десяти вечера успевает вывести из организма лишь половину содержавшегося в ней кофеина. Именно поэтому специалисты советуют не пить кофе перед сном.

«Если так вышло, что вы употребляли кофеин поздно вечером, переварить его быстрее поможет брокколи», — советует Бреус. Рекомендацию подкрепляют исследования, согласно которым брокколи стимулирует выделение ферментов цитохром P450, ускоряющих усвоение кофеина.

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Ранее сообщалось, что гонконгский диетолог Салли Ши-По Поон рассказала, как улучшить сон при помощи правильного питания. Она советует по вечерам съедать пару киви. По ее словам, исследования показали, что употребление этого фрукта за час до отхода ко сну помогает скорее уснуть, дольше спать и реже пробуждаться по ночам.

Олег Парамонов
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