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Стилист назвала четыре вечно модных платья

Стилист назвала платья-комбинации и платья с цветочным принтом вечной классикой парижанок

Фото: Shutterstock

Редактор модного портала Who What Wear назвала четыре платья, которые не теряют своей актуальности. Соответствующий материал появился на сайте издания.

Стилист Марисса Кокс (Marissa Cox) рассказала об особенностях французского стиля и предпочтениях женщин, которые остаются неизменными из года в год. Так, например, ключевыми элементами их гардероба являются трикотажные платья или платья-комбинации нейтральных оттенков.

«Парижанки предпочитают платья, которые немного больше облегают тело, чтобы подчеркнуть фигуру. Их можно носить в любое время года: весной и летом под легкий пиджак или джинсовую куртку, а зимой под трикотаж», — пояснила она.

Помимо этого, эксперт порекомендовала обратить внимание на платья с цветочным принтом различной длины и фасона. По ее словам, «это вечная классика».

Наконец, еще одним нарядом на все времена Кокс назвала платья на пуговицах. В частности, модели из денима, с принтом в горошек или из летящей ткани яркого цвета.

В декабре 2021 года стилисты портала Who What Wear предрекли шесть модных трендов 2022 года. Среди них, например, присутствуют куртки мужского кроя с воротником, галстуки разных принтов в сочетании с рубашками и короткие кожаные перчатки ярких цветов.

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Айсель Эюбова
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