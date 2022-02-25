Евросоюз заявил о готовности усилить поддержку Украины

Лидеры стран Евросоюза (ЕС) заявили о готовности усилить поддержку Украины и провести международную конференцию доноров. Об этом говорится в выводах по итогам внеочередного европейского саммита, который был посвящен ситуации в Донбассе и согласованию нового пакета санкций против России, пишет РИА Новости.

Отмечается, что ЕС продолжит поддерживать Украину в политической, финансовой и гуманитарной, логистической сферах.

Лидеры Евросоюза также отметили приверженность суверенитету, независимости и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах. Они призвали другие государства воздержаться от признания независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Об этом он сообщил во время обращения к согражданам. Путин также обратился к внешним силам, которые могут попытаться создать угрозу для России. По его словам, ответ России будет незамедлительным.

