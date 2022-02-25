Илон Маск лишился статуса ультрабогача

Больше ни один человек на планете не обладает состоянием свыше 200 миллиардов долларов. Статуса ультрабогача лишился Илон Маск, чье состояние сократилось на 13,3 миллиарда долларов. Об этом сообщает Bloomberg.

Состояние владельца американской компании Tesla теперь составляет 198,6 миллиарда долларов, согласно индексу Bloomberg Billionaires. Миллиардер понес убытки из-за падения акций Tesla четыре дня подряд — котировки достигли минимума с октября на фоне падения фондовых рынков по всему миру из-за ситуации на Украине.

В общей сложности в этом году Маск потерял уже 71,7 миллиарда долларов, что больше, чем совокупные потери состояний трех следующих за ним богатейших людей. Падение состояния произошло из-за геополитической напряженности на Украине и более агрессивных настроений центральных банков. Тем не менее Илон Маск остается богатейшим человеком мира.

Его состояние достигло максимального размера 4 ноября 2021 года, когда акции Tesla рекордно выросли. Однако через несколько дней после этого Маск спросил своих подписчиков в Twitter, стоит ли ему продать часть своего пакета акций, что вызвало резкое падение котировок компании.

Кроме Маска, единственным человеком в истории, чье состояние когда-либо превышало 200 миллиардов долларов, был основатель Amazon Джефф Безос. Размер его состояния почти весь 2021 год колебался около этой отметки, пока в декабре окончательно не упал ниже 200 миллиардов долларов.

В конце января состояние Илона Маска сократилось более чем на 18 миллиардов долларов в связи с падением стоимости акций компании. Тогда Маск потерял 7,6 процентов своего состояния — оно уменьшилось до 224,4 миллиарда долларов.