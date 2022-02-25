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Спецназ ФРГ вывез из Киева главу разведслужбы Германии

Немецкий спецназ провел экстренную операцию по эвакуации главы разведслужбы ФРГ

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Немецкий спецназ провел экстренную операцию по эвакуации главы разведслужбы ФРГ Бруно Каля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на издание Focus.

Президент Федеральной разведывательной службы отправился на Украину для консультации с украинскими коллегами. 24 февраля после начала военной операции России в Донбассе и призыва министра иностранных дел Германии Анналены Бербок покинуть страну, Каль не успел вовремя выбраться из украинской столицы вместе со специальным отделом федеральной полиции по личной охране за границей, занимавшимся вывозом дипломатов.

На помощь главе разведки был отправлен специальный отряд разведслужбы. Журнал пишет, что «во второй половине дня» он уже будет на территории ЕС.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Глава государства также обратился к внешним силам, которые могут попытаться создать угрозу для России — по его словам, ответ будет незамедлительным.

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Анжелика Бережная
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