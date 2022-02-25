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Маска обвинили в «грязной» торговле акциями Tesla

В США Маска и его брата обвинили в инсайдерской торговле акциями Tesla

Фото: Patrick Pleul / Globallookpress.com

Илона Маска и его младшего брата Кимбала обвиняют в инсайдерской торговле акциями Tesla, расследование ведет комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC), пишет Wall Street Journal.

По данным источников издания, расследование началось еще в 2021 году, когда Маск-младший продал акции Tesla на 108 миллионов долларов, за день до того, как его брат Илон публично заявил о возможной продаже собственных ценных бумаг. После этого акции Tesla рухнули в цене.

Tesla от TradingView

Таким образом действия Кимбала Маска могут считаться «грязной» торговлей и рассматриваться как нарушение правил биржевой торговли. Сотрудникам и руководителям публичных компаний запрещено покупать или продавать ценные бумаги, если они знают о нераскрытой существенной информации. Маск-младший входит в совет директоров компании Tesla.

В 2018 году акционеры Tesla подали в суд на Илона Маска после его твитов о желании выкупить акции компании. Истцы утверждали, что посты бизнесмена принесли им убытки. В итоге он был вынужден покинуть пост председателя совета директоров Tesla.

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Мария Строителева
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