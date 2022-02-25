Захарова анонсировала переговоры Лаврова с представителями ДНР и ЛНР
Захарова анонсировала встречу главы МИД Лаврова с представителями республик Донбасса
Официальный представитель МИД России Мария Захарова анонсировала встречу главы ведомства Сергея Лаврова с представителями республик Донбасса. Об этом она сообщила в Telegram.
«Сегодня в Москве состоятся переговоры Сергея Лаврова с министром иностранных дел ЛНР и первым заместителем министра ДНР», — написала Захарова.
21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. 24 февраля он объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса.
Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. США, Великобритания и Европейский Союз анонсировали новые санкции в отношении Москвы.