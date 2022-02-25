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Глава ЛНР прокомментировал ситуацию с безопасностью в республике

Глава ЛНР Пасечник назвал военную ситуацию в республике достаточно напряженной
Леонид Пасечник

Леонид Пасечник. Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник прокомментировал ситуацию с безопасностью в республике — по его словам, она остается достаточно напряженной. Его цитирует ТАСС.

По словам Пасечника, подразделения Народной милиции ЛНР освобождают Луганскую область. Кроме того, силы республики проводят работу по склонению на свою сторону украинских военнослужащих, что, по его словам, позволяет сократить человеческие жертвы.

Глава республики отметил, что огневую поддержку народной милиции оказывает Россия. На вопрос о том, сколько будет продолжаться наступление, он ответил, что сейчас необходимо как можно скорее выйти к административным границам Луганской области.

Алиса Реброва
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